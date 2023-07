Squid Game-stjernen Lee Jung-jae skal spille en jedimester i Star Wars: The Acolyte

Vi visste allerede at Squid Game-stjernen Lee Jung-jae hadde fått rollen i den kommende Disney+-serien Star Wars: The Acolyte, men vi visste ikke noe mer enn det. Nå har Jung-jae selv fortalt oss mye mer i et intervju med Entertainment Weekly:

HQ

"Jeg visste ikke at jeg skulle spille en jedimester. Og dette er en enorm mulighet som jeg fortsatt er ekstremt takknemlig for. Og det å spille i en film som jeg virkelig likte å se, er fortsatt surrealistisk for meg. Jeg kan ikke tro at jeg spiller en jedimester og får bruke et lyssverd!"

Når det gjelder arbeidet med Star Wars, sier han at han alltid har syntes at det var kule filmer, men at han har begynt å forstå dem bedre som voksen. Derfor anser han dette som viktig og vil gjøre sitt beste for å yte dem rettferdighet:

"Før i tiden syntes jeg det bare var en kul film, full av overraskelser. Nå som eldre innser jeg at temaene de snakker om er mye dypere enn det man først oppfatter. Og når jeg jobber med prosjektet, forstår jeg mer av temaene og temaene de snakker om. Og jeg får virkelig utforske følelsene og uttrykke temaene og emnene på en god måte. Den første dagen på settet var jeg veldig spent, men dag for dag, etter hvert som vi kommer langt inn i innspillingen, føler jeg et ansvar for at jeg virkelig, virkelig, virkelig vil gjøre dette bra. Og jeg fokuserer og konsentrerer meg om hvordan jeg kan gjøre dette bedre. Så det er ikke bare gøy."

The Acolyte utspiller seg på høyrepublikkens tid, omtrent 100 år før den noe dysfunksjonelle Skywalker-familien ødela galaksen langt, langt borte. Hvis den blir populær, kan vi nok forvente at epoken vil bli utforsket ytterligere i fremtiden. Det offisielle sammendraget lyder slik:

"The Acolyte er en mysterie-thriller som tar seerne med inn i en galakse med skumle hemmeligheter og fremvoksende krefter på den mørke siden i de siste dagene av den høye republikkens æra. En tidligere padawan gjenforenes med jedimesteren sin for å etterforske en rekke forbrytelser, men kreftene de står overfor er mer uhyggelige enn de noen gang hadde forventet."