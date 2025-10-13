SS Lazio avviser spekulasjoner om salg til Qatar, og fordømmer forsøk på å destabilisere klubben
Den romerske klubben vil finne de ansvarlige for å "destabilisere klubben".
Den historiske italienske fotballklubben SS Lazio har avvist samtaler om et salg til qatarske investorer, etter spekulasjoner om at klubben var til salgs. Mandag morgen sendte Lazio ut en uttalelse: "Ingen tilbud, interessetilkendegivelser eller forslag - formelle eller uformelle - har noen gang blitt mottatt fra qatarske midler eller noen annen aktør, verken i Italia eller i utlandet".
"Slik informasjon er fullstendig falsk, helt ubegrunnet og fabrikkert med det eneste formål å destabilisere klubben, dens supportere og aksjen notert på den italienske børsen", skrev klubben og forklarte at de vil ta rettslige skritt mot de som er ansvarlige for å spre de falske ryktene, skriver Reuters.
Den romerske klubben ligger på 13. plass i Serie A med kun 2/6 seire så langt i den italienske ligaen. Klubben endte på syvendeplass forrige sesong, og gikk glipp av kvalifisering til Conference League til Fiorentine kun på grunn av målforskjell. Klubbens siste titler kom i 2019, med Coppa Italia og Supercoppa Italiana.