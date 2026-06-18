Stade Brestois-trener Éric Roy dør av kreft i en alder av 58 år

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Éric Roy, fransk fotballtrener og tidligere spiller, som ledet Stade Brestois til Champions League (og europeisk debut) forrige sesong, er død av kreft i bukspyttkjertelen i en alder av 58 år, etter tre og et halvt års kamp mot sykdommen.

Roy ble hovedtrener for Brest i 2023, et lag som de fleste sesongene hadde holdt seg mellom andre- og tredjedivisjonen. Siden sesongen 2019/20 har de holdt seg i Ligue 1, og endte på tredjeplass i 2023/24, noe som sikret ham prisen for sesongens beste trener i Frankrike, samt kvalifisering til Champions League, hvor de klarte å nå play-off-rundene i utslagsfasen.

Før Brest jobbet Roy som trener for Nice mellom 2010 og 2011, og hadde deretter stillinger som sportsdirektør i Lens og Watford, samt som konsulent for beIN Sports og France Télévisions. Som spiller, mellom 1988 og 2004, spilte han for Lyon, Marseille, Sunderland, Nice og Rayo Vallecano.

«Det er vanskelig å finne ord som kan uttrykke hele omfanget av den sorg vi føler etter bortgangen til vår trener, Éric Roy», uttalte Brest i en pressemelding. «Éric var en inspirerende person som ga så mye til Stade Brestois. Han var elsket og respektert av supporterne, og bidro til å skrive de vakreste kapitlene i klubbens historie og gjorde det mulig for klubben å nå uante høyder.»