Stadia får gratisutgave "innen de neste par månedene"

Da Stadia-tjenesten originalt ble avslørt for litt under et år siden slo Google fast at de på sikt både vil tilby en betalt utgave av Stadia med adgang til 4K, gratis spill og masse mer, men at det også kommer til å være gratis å bruke serverne, så lenge man betaler for spillene, naturligvis.

Inntil videre er det dog mulig å bruke Stadia gjennom et Pro-abonnement, men det endrer seg om ikke så lenge i følge sjefene. I et intervju med Protocol forteller Google VP Phil Harrison at en gratisutgave av Stadia-tjenesten ankommer "innen de neste par månedene".

"The big strategic difference is that over the next few months you will be able to experience Stadia for free. No money down, without having to put a box in your home, you can just click and play amazing games straight from our data center."