Stadia fungerer nå på alle Chromecast Ultra-enheter

Google Stadia-tjenesten må sies å ha fått en litt skjev start, men samtidig blir man nødt til å rose Google for å jobbe raskt, og for å løpende tilføye nye funksjoner. Et av de store kritikkpunktene i november var eksempelvis at tjenesten kun fungerte på de Chromecast-enhetene som ankom sammen med Founder's Edition.

Det er nå blitt endret. Google har avslørt via en beskjed på Twitter at de nå har oppdatert firmwaren på alle Chromecast Ultra-enheter, så Stadia nå virker på disse også. Altså trenger du ikke lenger å bruke en spesifikk Chromecast Ultra.

"If you have access to Stadia already, we have some good news to share. We have rolled out an update to existing Chromecast Ultras that allow them to work with Stadia. Grab your Stadia Controller, sync it to any Chromecast Ultra & start playing on an additional TV in your house."

Vi vet enda ikke når Stadia eksempelvis virker på 4G, eller kan brukes på telefoner som ikke er Pixel-enheter, men det ser dog til at Google handler raskt.