Stadia: Premiere Edition får priskutt

Etter å ha lansert en Stadia Pro-prøveperiode for alle brukere har annonserte Google i går at Google Stadia får et priskutt. Nå koster Premiere Edition 1 049,99 kroner i stedet for 1 299,99 kroner, som var den originale prisen. I Premiere Edition får du med en Chromecast Ultra, en håndkontroller samt tre måneders Google Stadia Pro, hvor du får en masse spill gratis som du siden får beholde så lenge du abonnerer på tjenesten.

Blant spillene som allerede nå er tilgjengelig finner vi PlayerUnknown's Battlegrounds, Superhot, Destiny 2: The Collection, Little Nightmares, Zombie Army 4: Dead War og eksklusive Gylt.

Kommer du til å sjekke ut Google Stadia?