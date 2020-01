Stadia-appen har kun blitt lastet ned 550.000 ganger

Den 12. november 2019 lanserte Google deres Stadia-tjeneste i en rekke territorier, deriblant Norge, og siden har det vært blandede rapporter om tjenestens suksess. Google har utvidet sortimentet en smule, og tilføyet en rekke nye funksjoner, men det ser ikke ut til at tjenesten er like populær som mange kanskje hadde trodd.

PocketGamer har laget en eksklusiv rapport basert på data hentet fra Sensor Tower, og her kommer det frem at siden lanseringen i november og frem til den 13. januar, har applikasjonen som er nødvendig for å sette igang Stadia-tjenesten blitt lastet ned 550.000 ganger.

383.000 av disse skjedde i november, som betyr at tempoet ble mer enn halvert måneden etter. Man kan faktisk også laste ned applikasjonen uten å sette igang et abonnement eller kjøpe et spill, så det er en god sjans for at det er en del færre abonnenter eller kunder enn antallet nedlastninger.

Google Play Store har stått for 409.000 av den totale mengden, altså 74%, og det etterlater App Store med 141.000 nedlastninger, eller 26%.