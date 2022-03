S.T.A.L.K.E.R. 2 endrer navn for å hedre Ukraina

HQ

Siden utviklerne i GSC Game World befinner seg i Ukraina er det vel ekstremt få som tror at det som frem til nå har vært kjent som S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl faktisk lanseres den 8. desember som planlagt, men det stopper dem ikke fra å sende et lite stikk til Russland.

Uten stor fanfare har nemlig tittelen blitt endret til S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Langt fra en stor forandring, men selv om utviklerne ikke sier noe om hvorfor kan du være ganske trygg på at det er for å være patrioter. Dette er nemlig slik Ukraina selv staver regionen, mens Chernobyl var russernes måte å skrive det på da de to landene var samlet. Fiffig, så det skal bli interessant å se om endringen er permanent eller ei.