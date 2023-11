S.T.A.L.K.E.R. 2 har fire ulike avslutninger og en 40 timer lang historie

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl skulle egentlig slippes i fjor etter en utsettelse fra 2021, men så startet den russiske krigen mot Ukraina, noe som selvfølgelig førte til flere problemer for det ukrainske studioet GSC Game World.

Ikke bare ble utviklerne tvunget til å forlate landet for å forsvare det. Det var også massive cyberangrep mot studioet, som fikk tilbakeslag og til slutt flyttet til Praha i Tsjekkia. Nå ser det ut til at spillet endelig vil bli lansert i løpet av første kvartal neste år, og i et nylig kinesisk intervju med utøvende produsent Mariia Grygorovych og markedsprodusent Vlad Novikov hadde de noen nye detaljer å dele.

Når det gjelder antall tilgjengelige avslutninger, sa de at det er fire ulike avslutninger på hovedhistorien. Tilsynelatende vil det også være sideoppdrag tilgjengelig som vil gi forskjellige resultater avhengig av valgene du tar. Dette kan til og med ha innvirkning på hovedhistorien.

De fortsetter med å forklare at det ikke vil være mulig å oppleve alle historiene på én gang, og at det er et langt eventyr vi har foran oss med rundt 40 timer for hovedkampanjen. Det viser seg også at det vil være to ulike innstillinger for grafisk gjengivelse i Xbox Series X-versjonen; Performance og Quality, der førstnevnte kjører i 60 bilder per sekund.

Utviklerne sier til slutt at spillet allerede er ganske polert, men at det alltid trengs mer tid i spillutvikling. Derfor ønsker de ikke å forplikte seg til en lanseringsdato ennå, og legger til at det er utfordrende for dem å avgjøre hvor langt de er fra å fullføre spillet.