S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl bekreftet for GDC

Game Developers Conference 2023 starter 20. mars og varer til 24. mars. Dette er vanligvis ikke din typiske videospillhendelse med nye kunngjøringer, da det hovedsakelig er rettet mot menneskene som er involvert i å lage spillene våre.

Likevel kommer det vanligvis noen nyheter fra forskjellige keynotes om å innovere teknologi og titlene som bruker den. Nå er det bekreftet at et av spillene som vil være på arrangementet er GSC Game World's S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Studioet vil "presentere et eksklusivt blikk på Stalker 2, presentere dagens arbeidsflytutfordringer i ansiktsanimasjons- og lokaliseringsprosessen" og skal også snakke om å "ta i bruk generativ AI-teknologi" fra Nvidia.

Dette vil finne sted 23. mars, og som vanlig vil du kunne lese alt om det her på Gamereactor. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er planlagt utgitt senere i år, men var opprinnelig planlagt til april i fjor. Russlands krig mot Ukraina gjorde dette umulig, av åpenbare grunner.