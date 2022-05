S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er tilsynelatende tilbake i full produksjon

HQ

Som så mange andre ukrainske spillutviklere var studioet bak det kommende S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, GSC Game World, tvunget til å sette hele utviklingen på pause da Russland satte i gang den fortsatt pågående invasjonen.

I mars kunne flere rapporter opplyse at teamet bak tilsynelatende hadde flyttet praktisk talt alle ansatte fra Kiev i Ukraina til Praha i Tsjekkia for å fortsette utviklingen - nøyaktig hvordan de skulle ha unngått forbudet mot at menn får forlate landet ble aldri avslørt.

Men via utviklerens Discord, hvor noen har spurt om status, har de skrevet "It continues" - dette er første gang vi har hørt fra GSC Game World på ganske lenge.

"This video is our answer to [the] 'how are you guys?' question. Now we are striving to help our employees and their families to survive. The game development shifted to the sidelines. But we will definitely continue. After the victory. Glory to Ukraine," skrev de da invasjonen startet.