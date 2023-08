HQ

Etter tretten (!) år med utvikling, preget av interne problemer, Russlands krig mot Ukraina og tonnevis av løfter om at GSC skulle slippe Stalker 2 i høst, men nå har studioet informert alle fans om at spillet slippes våren 2024. Tilsynelatende vil Stalker 2: Heart of Chornobyl være tilgjengelig via Game Pass på lanseringsdagen (som ennå ikke er spikret). Nedenfor ser du visuelle bevis fra utviklernes Gamescom-pressesett.

Gleder du deg til å plyndre sonen og forfølge folk?