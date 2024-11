Stalker 2: Heart of Chornobyl har blitt oppdatert med Patch 1.0.1

HQ

Det er ingen tvil om at Stalker 2: Heart of Chornobyl er et av årets heteste og mest omtalte spill, og det har fått en varm mottakelse av både fans og kritikere. Det er imidlertid ingen hemmelighet at spillet hadde en god del problemer ved lanseringen. Utviklingsteamet har jobbet utrettelig for å løse de mest kritiske problemene så raskt som mulig, og oppdateringene fortsetter med dagens utgivelse av Patch 1.0.1, som er tilgjengelig for både PC og Xbox. Nedenfor finner du den omfattende listen over endringer og justeringer som er gjort.

AI-rettelser :

Fikset grupper av NPC-er som ble sittende fast og døde i nærheten av tilfluktsrom under aktive Emission-hendelser.

Løste et problem der Burer kunne slå oppdragsgjenstander ut av hendene på spilleren.

Lagt til manglende lydeffekter for Burerens "Telekinesis"-evne.

Løste problemer der NPC-er av og til kjørte seg fast og ikke nådde oppdragsstedene, noe som kunne hindre progresjon i oppdraget.

Løste problemer med redusert ytelse og mulige krasj uten minne i overfylte knutepunkter under lange spilløkter.

Løste et problem der NPC-er byttet til en A-pose eller svevde etter døden.

Fikset NPC-atferd der de kunne skyte i dekning på grunn av feil målsporing.

Løste over 20 andre AI-relaterte feil.

Optimaliseringsfikser :

Fikset usynlige NPC-er/mutanter som dukket opp i spillerens synsfelt mens han siktet.

Løste problemer med visuelle effekter med ild som ikke ble gjengitt i visse kameravinkler.

Fikset omtrent 100 krasj, inkludert minnelekkasjer og EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION-feil.

Lyd- og lydrettinger :

Løste et problem der kampmusikken fortsatte å spille etter at kampen var avsluttet.

Fikset ytterligere sju mindre lydfeil.

Balansejusteringer :

Reduserte reparasjonskostnader for våpen og rustning.

Betydelig økte salgspriser på artefakter for mer inntekter.

Økte pengebelønninger for de fleste oppdrag (med 2 til 3 ganger).

Buffs til rustning og våpen på Rookie-svårigheter.

Moderat redusert mutantskade på Rookie-svårigheter.

Redusert våpenskade fra mutanter med 23 % på nybegynners vanskelighetsgrad.

Økt rustningens holdbarhet med 12,5 %.

Lagt til et lyddempende tilbehør for PTM-våpenet til et spesifikt lager i Lesser Zone.

Justert salgsprisene for eksoskjeletter og oppgraderte våpen.

Ombalansert Hercules-forbruksvaren for å fjerne hastighetsdempingen og øke bærevektkapasiteten.

Ytterligere mindre feilrettinger.

Kampbalanse :

Redusert vekt for visse oppdragsgjenstander, inkludert skannere.

Litt rebalansert blodsugerskade.

Redusert HP-regenerering for blodsugere utenfor kamp.

Moderat redusert HP for Controllers, Burers, Boars og Flesh-mutanter.

Justert skademekanikken for villsvin og Flesh-lemmer.

Betydelig økt nærkampavstand for våpen og litt for kniver.

Gamepad-inngang :

Økt gamepad-dødsoner for bedre kontroll.

Karakterer :

Fikset NPC-øye- og tannmodeller.

Mindre rettelser på NPC-animasjoner og -modeller.

Cutscener :

Lagt til manglende opptak til TV-skjermer i den siste cutscenen.

Fikset hjorteanimasjon i åpningsscenen.

Løste ytterligere 20 cutscene-relaterte feil.

Spillinnstillinger og menyer :

Justert uleselig tekst på skjermen Shader Compilation.

Løste et problem der innstillingen "Nvidia Reflex Low Latency" ikke ble lagret mellom spilløkter.

Løste 10 andre mindre menyrelaterte feil.

Interagerbare objekter :

Løste fysikkproblemer med ødeleggbare og bevegelige objekter, inkludert flytende gjenstander.

Løste interaksjonsproblemer med glassdører i SIRCAAs indre gårdsplass som forårsaket progresjonsblokkere.

Fikset manglende innerdører i heisen i X-11-laboratoriet.

Pluss flere andre mindre rettelser.

Og mye mer. Du kan sjekke ut de fullstendige oppdateringsnotatene her.

Har du hatt en sjanse til å oppdatere ennå? Hva synes du om Stalker 2 så langt?