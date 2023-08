S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har fått en ny, fantastisk trailer

HQ

For noen dager siden meldte vi at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dessverre har blitt forsinket nok en gang, i hvert fall delvis som følge av Russlands krigføring mot Ukraina. Men i begynnelsen av 2024 er det endelig tid for å besøke eksklusjonssonen i Tsjernobyl og oppleve alle de radioaktive redslene.

Under den pågående Gamescom-messen har vi nå fått en ny trailer for spillet, som viser frem både nye områder og fiender. Som du kanskje forventer, finnes det også merkelige anomalier og massevis av våpen. Det virker heller ikke som om alle her er fiender.

Sjekk ut alt dette i traileren nedenfor, som har fått navnet Bolts & Bullets. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl lanseres til både PC og Xbox Series S/X tidlig i 2024, og det er også inkludert i Game Pass fra dag 1.