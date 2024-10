S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har mod-støtte på Xbox

HQ

GSC Game Worlds S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl lanseres endelig neste måned, etter en ulidelig utviklingsperiode der det ukrainske studioet ble hardt rammet av krigen i Russland, noe som resulterte i både tap av ansatte og at utvikleren måtte flykte fra landet og flytte til Praha.

Spillet er svært lovende og lar oss utforske den forbudte sonen rundt det kollapsede atomkraftverket Chornobyl, og utviklerne har tidligere lovet at det vil ta over 100 timer å utforske det hele. Dessuten ser det nydelige spillet ut til å være teknisk kompetent, og GSC Game World sier at det også vil kjøre med 60 bilder i sekundet på Xbox.

I et intervju med Radio Times Gaming forteller teknisk produsent Yevhenii Kulyk oss mer om de tekniske aspektene ved tittelen, og forklarer at den ikke bare kjører med høy bildefrekvens, men kanskje enda viktigere, en stabil en :

"For å oppfylle våre forventninger til optimalisering på Xbox og PC-er, gjorde vi mange endringer i gjengivelsestrådene, noen CPU-optimaliseringer og mange RAM-optimaliseringer. Nå er vi ganske nær ved å fullføre hele poleringsprosessen. Målet vårt er å levere et spill som kjører konstant i stabil FPS og med stabil ytelse hele tiden."

Han kom også inn på det faktum at serien tradisjonelt har hatt sterk mod-støtte, og avslørte at Xbox-spillere også kan se frem til å bruke mods :

"Vi er klar over at spillerbasen vår, spesielt de gamle fansen, venter på at spillet vårt skal støtte mods. Vi vil bringe inn mods til konsoller, så de vil være tilgjengelige på Xbox så vel som på PC. Vi forbereder en veldig stor verktøykasse som vil gi modifikatorene alle de nødvendige verktøyene for å lage modifikasjoner, fra de minste til store totalkonverteringer."

20. november er lanseringsdatoen for PC og Xbox Series S/X - og S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er beleilig nok inkludert i Game Pass fra dag én.

