S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sine forhåndsbestillingsbonuser er overraskende fantastiske

HQ

Forhåndsbestillingsbonuser er vanligvis et hett tema, og mange hevder, med rette, at du ikke bør bli stående uten innhold til et spill bare fordi du vil vente på anmeldelser i stedet for å kjøpe tidlig.

De fleste utgivere i dag jobber likevel med forhåndsbestillingsbonuser, og det kommende S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er intet unntak. Nå har ukrainske GSC Game World avduket hva som er inkludert for alle som forhåndsbestiller - og det er ganske fantastiske ting :



Veteran Sniper Rifle (VSS Vintorez)



Turistdrakt



Unik Stalker-ryggsekk



Innhold til leirbålet: Ekstra gitarmelodier og Stalker-historier



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er inkludert i abonnementet ditt på Game Pass, men hvis du likevel ønsker å kjøpe spillet, vil det bli solgt i flere forskjellige utgaver, inkludert noen virkelig luksuriøse utgaver for samlere. Forhåndsbestillingsbonusene er imidlertid inkludert i alle utgivelser.