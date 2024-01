S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl-skjermbilder viser nytt HUD

HQ

Etter en lang forsinkelse som følge av Russlands krig mot Ukraina ser det ut til at premieren på S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nærmer seg. Det eneste vi vet er at det skal lanseres før 1. april, og nå har GSC Game World oppdatert alle sine kanaler på sosiale medier, og har også byttet ut HUD-en på publiserte skjermbilder med en oppdatert og sannsynligvis endelig versjon.

Sistnevnte er en liten detalj, men viser at de plutselig har behov for å få bildene til å se riktige ut, noe som sannsynligvis er et tegn på at studioet forbereder seg på utgivelsen.

Noen spekulerer i at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kan bli shadow-droppet under Xbox Developer Direct (det er inkludert i Game Pass og tidseksklusivt) på torsdag, men det er nok bare ønsketenkning, selv om det er nøyaktig to og en halv måned igjen til andre kvartal, så vi trenger nok ikke vente så mye lenger på en lanseringsdato uansett.