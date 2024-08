S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl vil motta to historieutvidelser etter lansering

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har nettopp vist frem en lang utviklervideo, og for å toppe det har vi også fått vite at forhåndsbestillinger for det post-apokalyptiske skytespillet nå er tilgjengelig. Hvis du går over til Xbox Store-siden for spillet, vil du kunne se en Ultimate Edition, som koster $ 109.99.

Denne utgaven kommer med tilgang til sesongpasset, som vil se to historieutvidelser etter lanseringen for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Vi har ikke fått detaljer om hva disse utvidelsene vil inneholde, men vi må sannsynligvis komme oss gjennom hovedhistorien først.

Det har vært en lang og tung vei for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, men forhåpentligvis får vi endelig se spillet i år, da det er satt til lansering 20. november 2024, til Xbox Series X/S og PC.