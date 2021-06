S.T.A.L.K.E.R. 2 lover april-lansering i gameplaytrailer

Øst-europeiske selskaper har tydeligvis plutselig fått sansen for å legge til undertitler i oppfølgerne sine, for nå som Dying Light 2 plutselig heter Dying Light 2 Stay Human gjør også S.T.A.L.K.E.R. 2 det enda mer tidkrivende å være journalist.

GSC Game World sitt kommende spill heter nå S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Dette ble avslørt i den første omfattende gameplaypresentasjonen fra det etterlengtede prosjektet i kveld. Her får du også se hvordan et velkjent sted fra S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky ser ut i disse dager, glimt av en ny gruppe fiender, noen av de ulike tingene man får bruk for i en slik verden og mer mens blant annet en av utviklerne i spillform forteller om tidligere hendelser.

Om dette ga mersmak kan du merke deg at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl vil lanseres rett på Xbox Game Pass den 28. april.