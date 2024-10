S.T.A.L.K.E.R. 2-studioet fant Phil Spencers e-post på Reddit, noe som endte opp med å gjøre det til en Xbox-eksklusiv

HQ

Etter en utvikling som vil gå inn i historien som en av de mest brutale noensinne etter at Russland angrep Ukraina og tvang GSC Game World utviklere til fronten som soldater, noe som dessverre resulterte i dødsfall, er S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl klar til å lanseres neste måned.

Det lanseres eksklusivt for PC og Xbox Series S/X (og følger med Game Pass), og mange har lurt på hvorfor dette har skjedd. I et intervju med Windows Central forteller en representant for studioet at de faktisk ikke kjente noen hos Microsoft og fant Spencers e-postadresse på Reddit, og det er det :

"Vi startet faktisk med null kontakter i Microsoft. Vi begynte å søke på Google etter en e-post til Phil Spencer, og vi endte opp med å finne den på en Reddit-tråd. Det var en e-post som i hovedsak lød: "Vi er GSC Game World, vi er interessert i å bringe Stalker til konsollspillere. Vi fikk svar nesten umiddelbart og ble satt i kontakt med riktig team. Vi har jobbet med Xbox-teamet frem til nå, vi elsker dem, vi synes de er veldig effektive og veldig empatiske."

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kjører med 60 bilder i sekundet for Xbox Series X, og i det samme intervjuet GSC Game World forteller de at de ikke utelukker at det kan bli det samme for Xbox Series S, til tross for at de i utgangspunktet trodde at det "kan være umulig" å få spillet til å fungere i det hele tatt på den billigere Xboxen. Foreløpig er det imidlertid 30 bilder per sekund, men de sier at de jobber med "en ytelsesmodus for Xbox Series S, for å få det til 60 FPS. Vi tror det er mulig."

Arbeidet med Series S har for øvrig også vært fordelaktig for PC-versjonen, som nå er bedre optimalisert og ikke har de samme maskinvarekravene :

"Vi måtte øke ekspertisen vår på optimaliseringssiden, noe som også hjalp PC-versjonen, som ble mye mer ytelsessterk. Vi har ganske lave minimumskrav til PC-en for et moderne spill."

20. november er det på tide å besøke den forbudte sonen igjen når S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl slippes etter alle grusomhetene og utallige forsinkelser som følge av den russiske krigen, og vi kommer selvfølgelig til å skrive en anmeldelse. Hva er dine egne forventninger til dette eventyret?