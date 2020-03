S.T.A.L.K.E.R. 2-skjermbilde viser mystisk fenomen

GSC Game World har ikke akkurat overøst oss med informasjon om S.T.A.L.K.E.R. 2 etter at spillet ble offentliggjort, men utviklerne har bestemt seg for å være snill i det som er harde tider for mange.

Vi har nemlig fått det første skjermbildet fra S.T.A.L.K.E.R. 2 sammen med meldingen om at de deler det for å forhåpentligvis muntre opp folk litt. Her snakker vi ikke nødvendigvis om i et lite sekund heller, for jeg er sikker på at fansen vil studere det mystiske bildet ganske lenge. Med et mystisk fenomen midt i skogen og partikler ved kjøretøyet til venstre som nesten får det til å virke som om den blir sugd opp er det nok av teorier å komme på. Heldigvis vil vi ikke måtte vente ekstremt lenge på mer heller siden meldingen avsluttes med lovnader om mer informasjon før året er omme.