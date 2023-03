S.T.A.L.K.E.R.-brettspillet gjør seg klar til å starte en crowdfunding-kampanje

HQ

Det ser ut til at nok et populært spill i dag også får brettspillbehandlingen, og vi kunne ikke vært mer glade for det. Nå gjør det polske selskapet Awaken Realms seg klar til å lansere en crowdfunding-kampanje for S.T.A.L.K.E.R. Board Game, som sies å være "brettspillutgaven av den mest populære PC FPS-franchisen fra Ukraina".

Spillet er ment for 1-4 spillere, og en gjennomsnittlig spilletid forventes å være 120 min. Spillere bør være over 14 år for å spille det. Spillet sies å være en historiedrevet opplevelse, hvor hver spiller kontrollerer en stalker.

Starten på crowdfunding-kampanjen skjer en gang i slutten av Q2 2023. Du kan lese mer om dette prosjektet her.