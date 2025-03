Stan Lee: The Final Chapter viser tegneserieikonets turbulente siste år

Tegneserielegenden og filmkomoikonet Stan Lee gikk bort i 2018. Men i årene før han gikk bort, ble Lee tilsynelatende utnyttet og brukt til å generere inntekter ved hjelp av sin status.

Gjennom opptredener på konvensjoner, signeringer og fotografering tjente Lee inn mye penger til arenaer og selskaper, og de fleste av dem så han aldri. Det viser den nye dokumentarfilmen Stan Lee: The Final Chapter, som er regissert av Jon Bolerjack.

Bolerjack var en av Lees assistenter i hans siste år, og så alt som skjedde med egne øyne. I en uttalelse til Comicbook.com sier Bolerjack følgende om filmen :

"Det var en drøm som gikk i oppfyllelse for meg å bli intimt kjent med, bli venn med og reise verden rundt med et av mitt livs ikoner, Stan Lee. Han betrodde meg å forevige de siste årene av livet hans på video og oppfordret meg til å dele disse opptakene med verden etter at han var borte. Og etter å ha vært vitne til hvordan en håndfull mennesker som omga ham, stadig sviktet ham i hans svekkede tilstand, følte jeg at det var opp til meg å fortelle denne sjokkerende og virkelig hjerteskjærende historien om hans siste dager."

Stan Lee: The Final Chapter skal lanseres før utgangen av 2025, og en Kickstarter-aksjon for dokumentaren er nå i gang.