Star Citizen avslører veikart for 1.0-lansering

Cloud Imperium begynte arbeidet med Star Citizen allerede i 2010, og siden den gang har det blitt et av tidenes mest vellykkede folkefinansierte prosjekter, med hundrevis av millioner dollar fra spillere som tror på Star Citizen sin visjon om å utforske verdensrommet.

Ifølge et nytt blogginnlegg fra Cloud Imperium-sjef Chris Roberts ser det nå ut til at spillet gjør seg klar for lansering i 1.0. "Teamene våre har vært travelt opptatt med å planlegge de kommende store milepælene for Persistent Universe, som kulminerer i det vi kallerStar Citizen 1.0", skriver Roberts. "Etter hvert som veikartet ferdigstilles og valideres, ser vi frem til å dele både visjonen og gjennomføringsplanen med dere senere i år."

Vi er ikke helt sikre på når denne 1.0-lanseringen kommer, men det ser ut til at den er rettet mot en nær fremtid snarere enn en fjern fremtid. <em>"Selv om vi erkjenner at det ikke finnes noen endelig mållinje i et online MMO, og at vi alltid kommer til å legge til nye funksjoner og nytt innhold i mange, mange år fremover, er Star Citizen 1.0 det vi anser som funksjoner og innhold som representerer en "kommersiell" lansering. Det betyr at spillet er innbydende for nye spillere, stabilt og polert med nok gameplay og innhold til å engasjere spillerne kontinuerlig. Det er med andre ord ikke lenger Alpha eller Early Access", skriver Roberts.

Gleder du deg til Star Citizen 1.0?