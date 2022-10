Star Citizen har hatt 50 000 daglige spillere i 2022

HQ

Star Citizen er et av de mest omfattende, omtalte og mystiske prosjektene i spillindustrien. I løpet av det siste tiåret har spillet, som lover romeventyr i en enorm og sammenhengende flerspillergalakse, hentet inn penger fra entusiastiske fans på en enestående måte. Nylig rundet utvikleren 500 millioner dollar i donasjoner.

Det er imidlertid fortsatt et stykke unna full lansering, men det har ikke stoppet spillere fra å strømme til det enorme universet, som altså fortsatt er under utvikling. Spillets leder, Wing Commander-legenden Chris Roberts, forteller Twinfinite at Star Citizen har hatt gjennomsnittlig 50 000 daglige spillere i 2022, opp fra 32 000 i fjor. Samtidig har 1,7 millioner spillere betalt for tilgang, som også er et imponerende tall.

Det er foreløpig ikke kjent når Star Citizen slippes i sin fullversjon, og om et så omfattende prosjekt i det hele tatt kan ferdigstilles.