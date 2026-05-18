Star Citizen-utviklerne avslører "full tilbakestilling" av universet med ny oppdatering

Ettersom Star Citizen fortsatt er i alfa-fasen, er det mye Cloud Imperium Games overvåker fra spillerne for å sørge for at det ikke skal være for mange store kontroverser når spillet slippes for fullt. Som for eksempel spillere som dupliserer gjenstander, noe som har vært et hett tema blant samfunnet i det siste.

Med Patch 4.8, Star Citizen fjerner fancy skip og dupliserte gjenstander og tilbakestiller alt. Det er beskrevet som en "full tilbakestilling" i lappnotatene, og tar bort "økonomi, karakterer, omdømme, opptjente skip i spillet og plyndrede gjenstander i spillet, og mer." Hvis du er livredd for å miste alt, får du i det minste beholde blueprints du har samlet. Og hvis du har kjøpt noe med ekte penger, får du beholde det også.

Cloud Imperium håper at de har satt inn sikkerhetstiltak for å forhindre at spillere utnytter spillet i fremtiden. Kontroversen rundt dupliseringer kom av at spillere kunne bruke en utnyttelse til å lage massevis av verdifulle gjenstander, selge dem for dyre skip og effektivt krasje spillerøkonomien Star Citizen.

Selv om det er mye fokus på å fjerne utnyttelser i 4.8, har Star Citizen også en del kult innhold i oppdateringen. Det er et spennende nytt oppdrag som heter Tactical Strike, og du kan sjekke ut traileren for det nedenfor :