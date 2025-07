Star Fox blir skjelven - Rumble kommer til SNES-klassikeren

HQ

For de av dere som var med på N64-tiden og hadde gleden av å spille Lylat Wars (som det het her i Europa), er sjansen stor for at spillets mest revolusjonerende funksjon etterlot et varig inntrykk - rumble.

Å føle at spillet ble levende gjennom vibrasjoner i kontrolleren var virkelig overveldende på den tiden, selv om vi i dag tar det for gitt. Men det aller første spillet, Star Fox (Star Wing i Europa), hadde som kjent ingen slik funksjon. Det er det nå gjort noe med.

Takket være et splitter nytt ROM-hack kalt Star Fox - Shindou Edition, har force feedback blitt lagt til i den originale SNES-tittelen fra 1993. Prosjektet kommer fra veteran fan utviklere Sunlit og KandoWontu, sammen med Randy Linden - best kjent for å utvikle en proprietær rumble spesifikasjon for Limited Run Games.

Oppdateringen fungerer på faktisk SNES-maskinvare med FXPak Pro og en spesiallaget SNES-kontroller fra Limited Run Games som støtter rumble. Den fungerer også med andre rumble-kompatible kontrollere i kombinasjon med Mesem 2-emulatoren. Teamet skriver :

"Oppdateringen er primært testet og designet rundt LRG-kontrolleren, så det antas at rumble kanskje ikke er den sterkeste for de som spiller på emulatoren. Som et resultat må du sannsynligvis endre glidebryteren i innstillingene for å legge den inn maksimalt for å få best mulig resultat."

Kult? Ja, absolutt. Og enda bedre - oppdateringen er kompatibel med alle versjoner av Star Fox, inkludert de japanske, amerikanske og europeiske utgivelsene. Det er en god grunn til å vende tilbake til denne klassikeren og ta Andross på nytt.