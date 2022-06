Star Ocean: The Divine Force-trailere avslører oktober-slipp

Siden det tydeligvis ikke er nok med Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Forspoken, A Plague Tale: Requiem, Gotham Knights, Call of Duty: Modern Warfare II og mer i oktober får vi sannelig enda mer.

Square Enix har gitt oss to nye trailere fra Star Ocean: The Divine Force, og mens den første gir en flott oversikt over historien og kampsystemet avslører den andre at spillet lanseres den 27. oktober.

