Star Ocean-studioet ansetter til nytt stort prosjekt

Studioet bak Star Ocean, tri-Ace, har ikke akkurat vært blant de mest førende eller innovative utviklerne de siste årene. Deres siste store prosjekt, Star Ocean: Integrity and Faithlessness fra 2016, ble dårlig mottat, og siden har de hovedsakelig satset på mobilspill og remastere av tidligere titler.

Nå virker det dog som at JRPG-spesialistene igjen vil skru opp ambisjonsnivået. Gematsu har på Twitter oversatt en stillingsutlysning fra tri-Ace som lyder:

"tri-Ace is hiring 3D VFX artists. 'Why not work with us to create future action RPGs with the high-quality and exhilarating presentation of next-gen consoles?'

Also: 'We don't wait for commercial engines to support new platforms like PS5, we develop [the engine] ourselves.'"

Forhåpentligvis klarer de å finne tilbake til den formen som gjorde dem til en av de skarpeste JRPG-utviklerne den gang Star Ocean og Valkyrie Profile var blant sjangerens beste spill.