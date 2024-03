Star Trek 4 blir det siste kapittelet i det rebootede universet.

HQ

Vi har nesten hvert år rapportert om nyheten om at Paramount og JJ Abrams' Bad Robot fortsatt har til hensikt å lage en fjerde Star Trek film med Chris Pine ved roret på USS Enterprise som Captain Kirk. Men helt siden Star Trek: Beyond kom i 2016, har det i beste fall gått tregt med fremdriften for denne fjerde filmen. Heldigvis ser det ut til at den snart vil ta seg opp.

Variety melder at skaperen av The Flight Attendant, Steve Yockey, blir hentet inn som ny manusforfatter for filmen. Vi får ikke vite noen detaljer om handlingen ennå, men det nevnes at denne filmen blir det siste kapittelet i dette rebootede universet med Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho og Simon Pegg i hovedrollene.

Det finnes ingen dato for når Star Trek 4 faktisk kommer, eller når innspillingen starter, så det er en reell sjanse for at denne siste utviklingen bare blir neste fase på veien. Forhåpentligvis blir det ikke tilfellet.