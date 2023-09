Star Trek 4-oppdatering gir oss nytt håp

HQ

Det finnes ikke noe bedre ord enn vanskelig for å beskrive produksjonen av den fjerde Star Trek-filmen med Chris Pine i hovedrollen som Captain Kirk, ettersom vi i årenes løp har sett rapporter som ser ut til å antyde at filmen for alvor er i ferd med å komme i gang, og andre som ser ut til å antyde at den er dødfødt. Denne siste utviklingen faller inn under førstnevnte kategori.

For da hun snakket med Collider om sin kommende film Pet Sematary: Bloodlines fortalte manusforfatter og regissør Lindsey Anderson Bear om fremdriften i arbeidet med den kommende filmen.

"Den er fortsatt på sporet. Jeg elsker det prosjektet, og det var et annet jeg måtte hoppe av for å regissere denne filmen, og det var vanskelig. Men jeg elsker alle som er involvert i det prosjektet."

Ettersom det fortsatt er mye turbulens i Hollywood med streiker som fortsatt pågår vil det ta mange år før vi faktisk får se denne filmen på det store lerretet, men forhåpentligvis betyr dette at vi får se Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban og resten av gjengen tilbake på Enterprise en gang i fremtiden.