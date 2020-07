Star Trek inntar Yakuza: Like a Dragon i trailer

Yakuza 7, eller Yakuza: Like a Dragon som det egentlig heter, byr på de største endringene i seriens historie med å gå over til et turbasert kampsystem, ta oss til en...

Yakuza 7 annonsert, gjør store endringer

den 29 august 2019 klokken 10:19 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Sega har vel ikke akkurat lagt skjul på at Yakuza 7 er under utvikling, men nå har de offentliggjort spillet. Det viser seg at de ikke spøkte da de sa at dette vil være...