Star Trek møter psykologisk skrekk i Shadow Frontier

Bloober Team har avduket sitt neste prosjekt, og denne gangen forlater studioet både tåkete småbyer og polske dystopiske visjoner for Star Trek. Spillet har fått tittelen Star Trek: Shadow Frontier og beskrives som et psykologisk sci-fi-skrekkspill som foregår i det klassiske Star Trek-universet.

I spillet tar vi rollen som Ro Laren, den bajoranske offiseren fra Star Trek: The Next Generation og Picard, nok en gang spilt av Michelle Forbes. Hun blir sendt på et redningsoppdrag til en planet som har blitt overtatt av et slags romvesen, men oppdraget ser raskt ut til å trekke henne dypere og dypere inn i en korrupt labyrint der minnene blir forvrengt og virkeligheten begynner å rakne.

Spillet byr på utforskning, gåter, kamp og filmsekvenser, og Ro vil kunne bruke både en tricorder og en faserpistol til å analysere omgivelsene, løse problemer og håndtere fiender.

Star Trek: Shadow Frontier Ro har ennå ikke en eksakt lanseringsdato, men sikter mot en lansering i 2027 på PC via Steam.