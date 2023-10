Star Trek: Prodigy har blitt plukket opp av Netflix

Lenge virket det som om Star Trek: Prodigy, en animert TV-serie for barn som utspiller seg i sci-fi-universet, ikke hadde noen fremtid i det hele tatt. Paramount bestemte seg for ikke å bringe serien tilbake etter den første utgaven, til tross for at teamet hadde planer om flere eventyr i verden. Heldigvis får vi faktisk se hva fremtiden bringer for mannskapet på USS Protostar.

For Netflix har nå kunngjort at de har plukket opp Star Trek: Prodigy og at de vil bringe serien til sitt strømmetilbud senere i år. I tillegg vil Netflix finansiere oppfølgeren til andre sesong, noe som betyr at vi kan forvente flere episoder av serien i 2024.

I forbindelse med at serien ble reddet, uttalte utøvende produsent Alex Kurtzman og co-showrunners Dan og Kevin Hageman: "Takk til våre utrolige Star Trek: Prodigy fans, som ikke bare har støttet en serie, men et fellesskap som alltid har vært knyttet sammen av troen på at vi bygger en bedre fremtid sammen. Vi satte oss fore å inspirere dere, men dere inspirerte oss. Teamet jobber fortsatt hardt med den andre sesongen, og vi gleder oss til å dele den med de fantastiske fansen over hele verden."

Er du glad for å høre at Star Trek: Prodigy fortsetter?