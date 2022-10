HQ

Da Dramatic Labs, som består en veldig mange The Walking Dead-utviklere fra Telltale, avduket Star Trek: Resurgence forrige desember sa de at planen var å lansere det i løpet av 2022. Vi har ikke hørt en phaser siden den gang, så kveldens annonsering kommer ikke som et sjokk.

En pressemelding avslører at utviklerne trenger litt mer tid for å leve opp til franchisen og sine egne ambisjoner, og de har derfor bestemt seg for å utsette Star Trek: Resurgence til en gang i april.