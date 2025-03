Star Trek spin-off med Janeway kan være på trappene

HQ

Kate Mulgrew har nylig avslørt at det pågår diskusjoner om en ny Star Trek-spinoff med admiral Janeway i hovedrollen. Karakteren, som først dukket opp i Voyager - som også ble sendt i Sverige på 90-tallet - regnes av mange som en av de mest minneverdige figurene i serien. Det er en nostalgisk gullgruve det er verdt å kapitalisere på, og etter avslutningen av Star Trek: Picard føles det som en naturlig og spennende oppfølger.

Mulgrew har tidligere uttrykt et sterkt ønske om at den animerte Star Trek: Prodigy skal fortsette med en tredje sesong, der hun lånte ut stemmen sin til både Admiral Janeway og en holografisk versjon av karakteren. Men til tross for at serien nylig ble lagt til på Netflix, er det for øyeblikket ingen kjente planer om en tredje sesong.

Vi krysser selvfølgelig fingrene for at dette prosjektet blir en realitet - for verden fortjener mer Janeway. Det er helt sikkert.

Hva er dine beste minner fra Star Trek: Voyager, og håper du at denne nye Janeway-serien blir til virkelighet?