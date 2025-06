Star Trek: Strange New Worlds avsluttes med femte og siste sesong

HQ

Paramount virkelig ser mot fremtiden med sin Star Trek: Strange New Worlds show. Serien kommer tilbake i sommer for sin tredje sesong, men utover det vet vi nå at det blir både en fjerde og en femte sesong også.

Dette ble bekreftet i en pressemelding der det også ble bemerket at sesong 5 vil være det siste kapittelet i showet, og avslutter løpetiden. Dette betyr riktignok at vi fortsatt har tre hele sesonger å se frem til, og produksjonen av sesong 5 er faktisk planlagt å starte så snart som senere i år, noe som tyder på at sesong 4 også er nær ved å avslutte produksjonen.

I forbindelse med avslutningen av Star Trek: Strange New Worlds uttalte de utøvende produsentene Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers og Alex Kurtzman "Helt fra begynnelsen har Strange New Worlds hatt som mål å hedre det Star Trek alltid har stått for - grenseløs nysgjerrighet, håp og troen på at en bedre fremtid er mulig. Vi er dypt takknemlige overfor Paramount+ for muligheten til å fullføre oppdraget vårt i fem sesonger, akkurat slik vi så det for oss, sammen med våre ekstraordinære skuespillere og mannskap. Og til de lidenskapelige fansen som har blitt med oss på denne reisen - TAKK. Med tre spektakulære sesonger til som dere kan se og nyte, er dette eventyret langt fra over."

Sesong 3 har premiere på Paramount+ 17. juli i USA, og sannsynligvis 18. juli i Storbritannia og Europa, alle med en premiere på to episoder. Deretter følger ukentlige episoder frem til sesongavslutningen 11. september.