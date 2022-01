Star Wars 1313-gameplay viser hva vi kunne fÃ¥tt

Husker du Star Wars 1313? Spillet ble avslørt under E3 med en uhyre imponerende demonstrasjon, men ble kansellert etter at Disney kjøpte Lucasarts. Dette skulle være en...

I forbindelse med markedsføringen av filmen Star Wars: The Force Awakens har Lucasfilm-sjefen Kathleen Kennedy gjort et intervju med underholdningsmagasinet Slashfilm....

Disney dropper varemerket Star Wars 1313

den 19 januar 2014 klokken 11:30 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Det er en mørk tid for alle som fortsatt øynet et håp for at Star Wars 1313 skulle bli en realitet under Disneys eie. Fra og med fredag kveld har de nemlig droppet...