Star Wars' Ahsoka-serie har startet filmingen

At vi bare er 17 dager unna de to første episodene av Obi-Wan Kenobi stopper selvsagt ikke Disney fra å minne oss på at det venter mye Star Wars etter den lovende serien også.

Selskapet har nå gått på Twitter for å avsløre at innspillingen av Ahsoka, serien som selvsagt baserer seg på hva Ahsoka Tano finner på rundt The Mandalorian-tider, har startet. Noe mer enn det får vi ikke vite, men siden Hayden Christensen skal være Darth Vader både i den serien og Obi-Wan er det ikke umulig at vi får noen hint i sistnevnte.