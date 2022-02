Star Wars: Andor får minst to sesonger

HQ

Vi vet fortsatt ikke når Rogue One: A Star Wars Story-oppfølgerserien Star Wars: Andor kommer til Disney+ i år, men det er tydelig at Disney tror vi blir meget fornøyde.

I et intervju med svenske Dagens Nyheter forsnakker Stellan Skarsgård seg når han snakker om hva fremtiden bringer ved å si at innspillingen av Dune 2 starter i juli og at han deretter går over til andre sesong av Star Wars: Andor en gang i høst. Ganske interessant siden Disney ikke har sagt et pip om at vi skal få enda en sesong, men nå er altså den jawaen ute av sekken. Forhåpentligvis betyr dette at første sesong blir bra.