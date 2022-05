Star Wars: Andor kommer til Disney+ i august - Se traileren her

HQ

Nå har altså årets Star Wars Celebration startet, og i kjent stil er den første dagen fylt med spennende nyheter. En av de første er også en av de mest forventede.

Disney og Lucasfilm har gitt oss den første skikkelige traileren for Star Wars: Andor, og avslører i samme slengen at Cassian Andor sitt eventyr starter med to episoder på Disney+ den 31. august. Når det gjelder selve traileren er den fylt med glimt av ulike måter rebellene prøver å ta opp kampen på, samt hvordan imperiet håndterer dette. Tony Gilroy benyttet også anledningen til å si at første sesong i hovedsak vil fokusere på hvordan Andor bygget seg opp et rykte blant rebellene mens neste sesong bygger opp til hendelsene i Rogue One: A Star Wars Story.