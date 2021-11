Star Wars: Andor og Ms. Marvel kommer til Disney+ i 2022

HQ

Det finnes ikke et eneste film- og serie-selskap som ikke har sett seg nødt til å endre planene på grunn av pandemien, og vi har allerede sett flere eksempler på at Disney er ett av disse. Mye av det som egentlig skulle ha premiere på både kinoer og Disney+ neste år har derfor blitt flyttet til 2023 eller senere, men dette gjelder tydeligvis ikke to av de mest nysgjerrighetspirrende prosjektene.

I nattens investormøte stadfester Christine McCarthy, selskapets "Chief Financial Officer", at planen fortsatt er at både Star Wars: Andor og Ms. Marvel skal komme til Disney+ neste år. Dessverre må vi bare vente lengre enn først tenkt på sistnevnte. Som de fleste vel allerede antok vil ikke Ms. Marvel slippes i år likevel, men i stedet komme en gang mellom 1. juli og 1. oktober. I det samme tidsrommet vil vi også få Star Wars: Andor og den nye live action-utgaven av Pinocchio, så det skal bli interessant om skjemaet ikke endres igjen.