Star Wars Episode I: Racer klart for PS4 og Switch i mai

Reaksjonene lot ikke akkurat vente på seg da Disney hadde spennende spillnyheter å komme med i mars ved å avsløre at både Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy og Star Wars Episode I: Racer skulle komme til PlayStation 4 og Nintendo Switch. Førstnente er allerede ute, mens vi ikke trenger å vente lenge på sistnevnte heller.

Podracer-spillet vil nemlig lanseres på PS4 og Nintendo Switch den 12. mai, og vi loves forbedrede kontroller, filmklipp med høyere bildeoppløsning og et Platinum på Sonys konsoll for de som virkelig ønsker å vise at de er en skikkelig Sebulba, Anakin eller hvem du nå enn liker best. Vi har også fått noen nye skjermbilder for å fylle litt av ventetiden. Now THIS is podracing!