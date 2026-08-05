Star Wars: Episode IV – En ny Hope blir dubbet til walisisk

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Neste år, i 2027, feirer Star Wars: Episode IV – Et nytt håp 50-årsjubileum, noe som i forlengelsen av dette betyr at den ikoniske sci-fi-serien også vil feire det samme. Selv om Disney og Lucasfilm sannsynligvis har mye mer på lager for å markere denne fantastiske milepælen, er én overraskelse allerede bekreftet: Filmen som startet det hele skal nemlig få en helt ny språkversjon.

Som bekreftet på StarWars.com blir «A New Hope» dubbet til walisisk for første gang, og denne nye versjonen av den legendariske filmen skal ha premiere senere i år, på juledagen 2026, og sendes på den walisiske kanalen S4C og dens plattformer.

Dubbingen produseres av S4C og den walisiske regjeringen gjennom Creative Wales, og vi har noen andre interessante detaljer om prosjektet å dele, nemlig at tittelen blir «Star Wars: Gobaith Newydd», og at noen av stemmeskuespillerne er ganske kjente navn fra landet.

Matthew Rhys skal spille Han Solo, Rhys Ifans som Obi-Wan Kenobi, Aimee-Ffion Edwards som prinsesse Leia, Mark Lewis som Darth Vader, og Osian Morgan skal ta seg av rollen som Luke Skywalker. I tillegg til disse fem kommer Llyr Ifans som C-3PO, Nia Roberts som tante Beru, Richard Harrington som Grand Moff Tarkin, Owain Arthur som Red Leader og Rhodri Meili som Gold Leader.

Nå som denne rammen er på plass, må man spørre seg om «The Empire Strikes Back» eller «Return of the Jedi» også snart vil få en lignende behandling.