Star Wars: Galactic Racer traileren inneholder misbrukte Pit Droids, karbonittfrysende trusler og et lanseringsvindu

HQ

Det kaller jeg podracing! Det er vanskelig å se noe gameplay for Star Wars: Galactic Racer og ikke føle behov for å rope den ikoniske frasen fra hustakene. Men med god grunn, for de siste spillsekvensene tyder på at Fuse Games har fått til følelsen av intens racing i Star Wars-universet.

Den siste traileren viser mer slående gameplay og ser også hvordan noen av de narrative elementene vil fungere i spillet, inkludert utslåtte piloter som mister vettet og misbruker Pit Droids og truer med å fryse andre piloter i karbonitt, og til slutt viser også noen av de fantastiske lokalitetene.

Men dette var ikke alt. Traileren bekreftet også at vi kommer til å spille Galactic Racer en gang i 2026. Vi har ikke en fast dato ennå, men vi vet at det er satt til å ankomme dette kalenderåret.

Sjekk ut det siste glimtet av gameplay nedenfor.