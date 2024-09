Star Wars har blitt altfor seriøst, mener Donald Glover

Skuespilleren som portretterte den karismatiske Lando i Solo: A Star Wars Story, mener at filmene om en galakse langt, langt borte har blitt altfor seriøse. Han ønsker å gjøre Star Wars morsomt igjen, som han sa til The Wall Street Journal i et intervju.

"Jeg vil bare at det skal være gøy, som Star Wars-fan selv synes jeg det er viktig at det bare må være mer moro."

Glover utdypet tankene sine og sa:

"Det er veldig vanskelig å ha det gøy akkurat nå. Det er vanskelig fordi det er veldig alvorlige ting som skjer, og det er de eneste tingene som knytter oss sammen. Jeg skjønner hvorfor ting er alvorlige, men en del av den menneskelige opplevelsen, tror jeg, er at vi har et ansvar for å ha det gøy. Og jeg føler bare at vi mangler det."

Han fortsatte også med å kritisere de siste filmene og deres fokus på Skywalker-familien.

"Star Wars, jeg elsker det, men noen ganger er det superalvorlig. Noen ganger er det altfor seriøst. Alt som har med Skywalker-familien å gjøre er så alvorlig. Det beste med Lando er at han er en skurk, og jeg føler at folk kan relatere seg til det. Så jeg vil bare bringe moro til Star Wars. Jeg vil bare at det skal være gøy."

Hvorvidt Glover, som fortsatt jobber med Lando-filmen, vil lykkes med å gjøre Star Wars "morsomt" igjen gjenstår å se. Men det hadde vært fint med mindre fokus på Skywalkers fra nå av, så mye kan vi alle være enige om.

Eller hva tror du, har Glover et poeng med det han sier?