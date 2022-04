Star Wars, How I Met Your Father og alt annet på Disney+ i mai

HQ

På søndag går vi altså inn i 2022s femte måned, så Disney har i kjent stil bestemt seg for å være tidlig ute med å avsløre hva som da kommer til Disney+ fremover. Som vi allerede visste blir mai en meget spennende måned for oss som liker Star Wars og How I Met Your Mother, men det er også flere andre godbiter som kommer. Her er alle:

Filmer den 4. mai





Disney Gallery: The Book of Boba Fett



Star Wars: De nye Yoda-krønikene - Flukten fra Jeditempelet



Star Wars: De nye Yoda-krønikene - Kappløpet om Holokronene



Star Wars: De nye Yoda-krønikene - Angrep mot Coruscant



Serier den 4. mai





Afrikas Jegere - Sesong 2 og 3



Dinosaurs - Sesong 1 - 4



Pose - Sesong 1 - 3



Superkonstruksjoner: Ingeniørkunst - Sesong 1



Three Families - Sesong 1



Filmer den 6. mai





Mike and the Mad Dog



Mohammad and Larry



Noah



Unfaithful



What's Your Number?



Film den 11. mai





Marvel Studios Assembled: Moon Knight



Serier den 11. mai





Avengers Assemble: Secret Wars - Sesong 3 og 4



Det ville Australia - Sesong 1



How I Met Your Father - Sesong 1



Once Upon a Time in Wonderland - Sesong 1



Oussekine - Sesong 1



På eventyr med Gordon Ramsay - Sesong 1



The Quest - Sesong 1



Filmer den 13. mai





D.Wade: Life Unexpecte



Heat



In Time



Monte Carlo



Sneakerella



Spin



Tommy



Tut Ankh Amon



Serier den 18. mai





Alaskas siste utpost - Sesong 1 - 3



Dollhouse - Sesong 1 og 2



Guardians of the Galaxy: Mission Breakout - Sesong 2 og 3



Life & Beth - Sesong 1



Filmer den 20. mai





Gavin & Stacey: A Special Christmas 2008



Gavin & Stacey: A Special Christmas 2019



Klienten



Knight and Day



Long Gone Summer



The Darkest Hour



The Valet



Vikingenes ville sider



Qualified



Serier den 25. mai





Alive & Kicking - Sesong 1



Ant-Man - Sesong 1



Apocalypse: Hitler Takes On The West - Sesong 1



Avengers: Secret Wars - Sesong 1



The Chi - Sesong 4



Villdyrenes rike - Sesong 1 og 2



Wu Tang: An American Saga - Sesong 1



Filmer den 27. mai





Bruder i krig



Daredevil



Inside North Korea: The Cyber State



Komediens konge



Operasjon orangutang



We Feed People



Serie den 27. mai





Obi-Wan Kenobi - De to første episodene



Hvilke av disse ser du mest frem til?