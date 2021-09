Star Wars: Hunters utsatt til 2022

HQ

HQ

Zyngas nye gratisspill Star Wars: Hunters har fått lanseringsdatoen flyttet til 2022. Da spillet ble annonsert i februar sa de at spillet skulle komme i år, men en ny trailer bekrefter at spillet har blitt utsatt til neste år. Zynga har ikke uttalt seg om det enda, så det er fortsatt uklart hva som er årsaken til det, men det kan jo tenkes at de bare trenger mer tid til å polere det.

Den nye traileren er filmatisk og gir dessverre ingen glimt av noe gameplay, men den er fortsatt mer innholdsrik enn den 26 sekunder lange teaseren som ble sluppet tidligere i år. I traileren får vi se mange velkjente ansikter fra Star Wars-universet som Boba Fett og Chewbacca. Ta en titt på videoen øverst.