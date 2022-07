Star Wars: Hunters utsatt til 2023

HQ

Star Wars: Hunters skulle opprinnelig lanseres i 2021, men det skjedde som kjent ikke og spillet ble utsatt til 2022. Nå har Zynga kunngjort enda en utsettelse, og det viser seg at det ikke kommer i år heller, men en gang i 2023.

I et innlegg på Twitter skriver Zynga at det er nødvendig for å "oppfylle de høye forventningene" og fortsetter:

"We understand game delays are frustrating, however, our top priority is ensuring players will have the best possible experience in the Arena."

Star Wars: Hunters har hittil kun blitt bekreftet til smarttelefoner og Switch, og er et lagbasert spill der du spiller fire mot fire i velkjente Star Wars-miljøer, der du kan kjempe for enten Rebel Alliance eller Galactic Empire. Det har blitt "myklansert" til Android i utvalgte territorier, noe Zynga sier har hjulpet dem mye med å gjøre spillet bedre.