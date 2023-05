Star Wars Jedi: Survivor overgikk Fallen Orders lanseringssalg

HQ

Da de fysiske salgsdataene for Star Wars Jedi: Survivor kom, viste de at spillet hadde en sterk åpning, men ikke på samme nivå som Star Wars Jedi: Fallen Order. Dette fikk mange til å tro at selv om den første tittelen utkonkurrerte oppfølgeren kommersielt. Dette ser ut til å være feil.

Gamesindustry.biz' Christopher Dring har tatt til Twitter for å avsløre litt ekstra informasjon knyttet til lanseringen av Survivor, og her blir vi fortalt at Survivor faktisk solgte rundt 30% mer enn Fallen Order, og at dette skyldes at det digitale salget var betydelig høyere denne gangen.

Så mens det fysiske salget av Survivor falt bak Fallen Order, var det digitale salget så mye høyere at spillet hadde en mye større lansering enn forgjengeren.

Dette er hva vi kan forvente i denne epoken med spill, ettersom fysisk salg har avtatt i løpet av de siste årene, mens forbrukerne har en tendens til å gå for digitale kopier av spill nå.